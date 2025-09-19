Elezioni, “Per Porto Torres è tempo di cambiare”

ALGHERO – “I gruppi politici Sardegna al Centro, guidato dalla coordinatrice Anita Giagoni, e Sardegna Vera, rappresentato da Carlo Cossu insieme ai consiglieri comunali Ico Bruzzi e Michele Bassu, annunciano la nascita di un progetto politico ambizioso in vista delle prossime elezioni comunali.

Quattro anni di ascolto, confronto e lavoro condiviso hanno gettato le basi per una nuova visione di Porto Torres. Una visione che rifiuta logiche calate dall’alto e sceglie la strada della partecipazione autentica, perché siamo convinti che solo dalla voce e dall’energia dei cittadini possa nascere il vero cambiamento.

Le nostre priorità sono chiare e non più rinviabili: Riqualificazione industriale: trasformare le aree dismesse in opportunità concrete per la città, puntando sulla transizione energetica come volano di sviluppo sostenibile e restituendo spazi e dignità al territorio. Tutela ambientale: proteggere mare e ambiente come patrimonio collettivo irrinunciabile, perché non esiste sviluppo senza sostenibilità

Rilancio portuale: impegnarsi affinché il porto sia il motore di lavoro, economia e turismo, dando valore appieno alle potenzialità della nostra posizione strategica

Città inclusiva: costruire una comunità più giusta, viva culturalmente e capace di affrontare le sfide del futuro.

Porto Torres non può più restare spettatrice delle proprie sorti. È tempo di tornare protagonisti, di dire basta a un territorio che subisce invece di scegliere.

La nostra proposta politica nasce da una convinzione profonda: la vera innovazione si costruisce insieme, con coraggio e partecipazione, coinvolgendo ogni cittadino nel disegno del futuro della propria città”.

Antonello Peru, consigliere regionale Sardegna al Centro