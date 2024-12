Cagliari, nuova isola ecologica mobile in via Puglia

CAGLIARI – Il servizio di Ecologia urbana, a partire da lunedì 16 dicembre 2024, ha attivato, nel parcheggio di via Puglia, una nuova isola ecologica mobile e presidiata nella quale si potranno conferire i seguenti rifiuti: organico, imballaggi in multimateriale (vetro e lattine), imballaggi in plastica, carta e cartone, piccoli elettrodomestici, olio vegetale, sfalci e potature.

L’impianto sarà aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle ore 20, ad esclusione dei giorni festivi e l’accesso sarà consentito a tutte le utenze domestiche e non domestiche regolarmente iscritte al ruolo Tari (Tassa sui rifiuti), previa esibizione della “ecocard”.

Onde evitare utilizzi impropri e contenere la rapida saturazione dei contenitori, sono stati definiti i quantitativi che possono essere conferiti per ciascuna frazione di rifiuto, orientativamente pari al volume dei contenitori delle utenze domestiche.

La struttura non è abilitata per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato.

Con l’attivazione di questa struttura si dà anticipata e più estesa esecuzione a una delle linee di indirizzo politico espresse dalla Giunta comunale di Cagliari, su proposta dell’assessorato all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico: con la delibera del 19 agosto scorso, si era infatti prevista l’attivazione di una ecoisola, mobile e presidiata, da dedicare inizialmente alle sole attività extra alberghiere, al fine di contenere conferimenti irregolari e dare supporto a questo importante settore economico.

A seguito del parere favorevole del Servizio, la Giunta ha quindi deciso di estendere l’utilizzo della struttura all’intera cittadinanza, al fine di attribuire alle cittadine e ai cittadini un’ulteriore possibilità di conferimento diretto, a supporto e integrazione della raccolta domiciliare ordinaria.

L’assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi: “Siamo molto soddisfatti di poter anticipare fin d’ora una delle previsioni che abbiamo chiesto di inserire nel nuovo progetto del servizio di igiene urbana di prossima aggiudicazione. Con l’apertura di questa nuova isola ecologica che, lo ricordiamo, sarà mobile e presidiata – una sorta di mini ecocentro – confidiamo di poter continuare spediti nel percorso intrapreso dalla nostra Giunta e finalizzato a incrementare la percentuale di differenziazione dei rifiuti e, nel contempo, di migliorare il decoro e la pulizia complessiva della città, nella costante ottica di collaborazione tra la cittadinanza e l’Amministrazione comunale per il raggiungimento del fine primario della tutela dell’ambiente”.