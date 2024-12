Sassari, il consigliere Eugenio Arru (5 Stelle) nel nazionale dell’Anci

SASSARI – Eugenio Arru, consigliere comunale di Sassari, componente del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, entra a far parte del consiglio nazionale dell’Anci, l’associazione dei Comuni d’Italia. Arru è stato eletto in occasione della recente assemblea nazionale, ospitata a fine novembre dagli spazi fieristici del Lingotto di Torino. Almeno negli ultimi vent’anni, è la prima volta che un inquilino della sala consiliare di Palazzo Ducale viene chiamato ad assumere un ruolo all’interno dell’assise che rappresenta tutte le amministrazioni comunali italiane. Al di là del prestigio di questo primato, la designazione rappresenta un’importante opportunità per portare anche sui tavoli nazionali la voce della città e della sua popolazione, ma anche di quelle del territorio ricompreso nella Città metropolitana, la cui fase operativa si avvicina a grandi passi, attraverso il protagonismo degli amministratori locali, primo punto di riferimento delle comunità coinvolte dalla revisione degli assetti nel governo di area vasta.

«Auspico che questa mia elezione contribuisca a consolidare il ruolo della Sardegna nell’Anci e a sostenere con maggior forza le istanze che giungono da tutta l’isola, anche grazie al lavoro di squadra che faremo assieme agli altri colleghi eletti in Sardegna», dichiara Eugenio Arru. «Anche attraverso il nostro impegno, l’Anci può contribuire alla soluzione dei problemi con cui fa i conti la nostra regione – aggiunge – a iniziare da quelli legati alla salute, all’istruzione e allo spopolamento».