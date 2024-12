Sviluppo e operatività della Città Metropolitana, confronto a Sassari tra Sindaci e Todde

SASSARI – Sanità, infrastrutture, energia, sviluppo industriale, programmazione strategica decentrata, riequilibrio delle risorse per la Città metropolitana, ruolo dell’aeroporto di Alghero e del porto di Porto Torres, transizione energetica della centrale di Fiume Santo e Chimica Verde: sono gli argomenti che caratterizzeranno il confronto tra i rappresentanti istituzionali, economici e sociali del territorio con la presidente della Regione. Alessandra Todde sarà domani a Sassari, a Palazzo Ducale, per rispondere all’invito formulatole nei giorni scorsi dal presidente della Rete metropolitana, Giuseppe Mascia, dall’amministratore straordinario della Città metropolitana, Gavino Arru, e dal coordinatore del Tips, Sergio Salis. L’appuntamento nella sala consiliare di Palazzo Ducale è fissato per le 10.30.