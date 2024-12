Politiche Familiari, Alghero in Catalogna per il Better Future Festival

ALGHERO – Si è svolta a Creixell, in Catalogna, il 14 dicembre scorso la seconda tappa del Better Future Festival, il festival internazionale che vede protagonista il Comune di Alghero insieme alle municipalità di Creixell, Bacau (Romania), Gdynia (Polonia). A rappresentare la città gli Assessori Maria Grazia Salaris ed Enrico Daga e l’Ufficio Politiche Familiari, rappresentato da Filomena Cappiello e Mauro Ledda che coordinano il progetto. Alghero, che lo scorso ottobre aveva ospitato nel parco di Porto Conte la tappa del Better Future Festival con le altre città europee per discutere di benessere familiare, ha condiviso i processi in corso sul tema dei lavori : buone pratiche di accoglienza e solidarietà per un’ Europa migliore. Ad illustrare le attività alle folte delegazioni presenti, l’assessora Salaris che ha spiegato le Best Pratic del Comune di Alghero.

Tra le peculiarità, l’Alguer Family Festival, il contenitore fortemente voluto dal Comune di Alghero per sottolineare il ruolo centrale delle famiglie come risorsa insostituibile della comunità e strumento di crescita e sviluppo del territorio. Un percorso consolidato fin dal 2017, anno in cui Alghero diventa il primo Comune in Italia ad aver ottenuto la certificazione “Family in Italia-Comune amico della Famiglia” al di fuori dei territori trentini ( la provincia di Trento è infatti la prima in Italia ad ottenere il marchio) e soggetto fondatore nell’ottobre 2017, insieme alla Provincia autonoma di Trento e all’Associazione nazionale Famiglie numerose, del “Network Family in Italia”. Il Comune di Alghero, inoltre, partecipa al progetto in qualità di capofila del Network nazionale dei comuni Family Friendly e punto di riferimento per il Network Europeo.

Nella tappa catalana del festival, i giovani partecipanti durante un workshop a loro dedicato hanno lavorato sul tema e proposto riflessioni ed idee che daranno vita a un manifesto da presentare a Bruxelles alla conclusione del progetto per illustrare il loro punto di vista e le loro aspettative in merito. Il Better Future Festival è un progetto europeo coordinato da Elfac (Confederazione Europea delle famiglie numerose) che vede i 4 comuni europei protagonisti di uno scambio di buone pratiche sugli ambiti più significativi per il futuro dell’Europa. “Alghero città a misura di famiglia: un percorso importantissimo, avviato nel 2017 per promuovere le politiche familiari. Siamo estremamente contenti e orgogliosi che il lavoro dell’Ufficio per le Politiche Familiari si sia consolidato in maniera tale da relazionarsi con estrema efficacia in Europa”, ha detto l’Assessora Alle Politiche Sociali Maria Grazia Salaris.

L’occasione di una rete europea che parte dalla famiglia, dal benessere familiare e dalle occasioni di rafforzamento delle iniziative a favore della natalità, può rappresentare un punto di partenza per un più ampio progetto di collaborazione e di sviluppo su altri temi collegati. Ne è convinto Enrico Daga, presente alla tre giorni di dibattiti : “Grazie al lavoro svolto in questi anni dall’Assessora Salaris – spiega l’Assessore Enrico Daga – oggi siamo nelle condizioni per mettere a frutto il grande patrimonio di relazioni di competenze per trasformare i temi al centro delle politiche comunitarie come la famiglia, l’innovazione, la cura della persona, in opportunità di investimenti e creazione di reti per lo sviluppo di programmi in grado di dare alla città di Alghero una nuova veste in ambito nazionale e internazionale”.

Nella foto l’assessore Maria Grazia Salaris