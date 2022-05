Buona Destra, Pala coordinatore a Sassari

SASSARI – Dopo alcuni incontri con il coordinatore regionale Tore Piana e in accordo con il segretario nazionale Filippo Rossi del partito Buona Destra, è stata firmata questa mattina la nomina di Giuseppe Pala sassarese a coordinatore comunale di Sassari del Partito Buona Destra. La nomina firmata da Tore Piana, dà ampio mandato a Giuseppe Pala per la costituzione di un gruppo organizzato nel territorio Sassarese in previsione anche dei prossimi appuntamenti elettorali. “ Mi impegnerò attivamente per riavvicinare la gente alla buona politica, Sassari ha un grandissimo potenziale Culturale ed Economico non pienamente utilizzato, lavorerò affinché Sassari diventi la Città Metropolitana con un ruolo guida del territorio. Ringrazio il partito per avermi affidato questo importante incarico” sono le prime affermazioni di Giuseppe Pala. Nei prossimi giorni il Partito, farà la presentazione a Sassari in una pubblica riunione, dove verranno presentati i componenti della direzione cittadina Sassarese.