Terzo atto criminale ad Alghero, colpita ancora la gelateria

ALGHERO – Terzo attentato criminale nel centro di Alghero. Per la seconda volta è stata presa di mira la gelateria che si trova all’inizio della centralissima via Carlo Alberto. Anche questa volta, durante questa notte, intorno alle 4.00, è stata lanciata una molotov che, pare, non sia esplosa e allora a quel punto i malviventi hanno lanciato una pietra per sfondare la vetrina dell’attività.

Un episodio di una gravità inaudita perchè può anche apparire come una “sfida alle Istituzioni” che in questi giorni hanno manifestato condanna per tale gravi gesti e solidarietà alle attività colpite con un conseguente aumento dei controlli. Ma niente, neanche tali prese di posizione, hanno fermato le menti di questi tremendi gesti che non possono non far preoccupare tutti, a partire dal comparto produttivo.

“Non c’è più tempo da perdere – commenta un commerciante – si deve subito fare un vertice coinvolgendo la Prefettura e tutte le forze dell’ordine e inoltre è indispensabile che ci siano più controlli anche della Polizia Municipale e degli altri corpi di polizia con unità che girino a piedi nel centro storico e nel litorale, anche nelle ore serali e notturne, come avviene in tutte le località turistiche – e chiude – senza dimenticare uno sforzo maggiore anche in fase di indagini su quanto sta accadendo”.

A.M.