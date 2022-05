“Montagne di posidonia a San Giovanni, altro che slogan”

ALGHERO – “Certo che, se gestire i processi fosse facile come coniare degli slogan o come fare manifestazioni, sarebbe tutto molto più semplice”, cosi il Centrosinistra riguardo la condizione del litorale di San Giovanni. “La, nel dicembre 2018, destra organizzò una manifestazione a San Giovanni per contestare contro l’Amministrazione dì Centrosinistra, e l’assessore Selva in particolare, che proprio allora lavorava per liberare San Giovanni dalla posidonia accumulata negli anni”.