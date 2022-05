Evento Frecce Tricolori, stamane aerei da Pratica di Mare |foto e video

ALGHERO – Come da foto dell’articolo, sono partiti da Pratica di Mare e sono atterrati ad Alghero. 4 aerei dell’Aeronautica Militare alle 10.40, come previsto, hanno sorvolato il cielo della Riviera del Corallo per fare una prima perlustrazione in vista del grande evento del 21 maggio delle Frecce Tricolori. Si tratta di un gruppo di avieri che fa parte dell’addestramento di coloro che andranno ad esibirsi nel cielo della golfo del Comune catalano con gli attesi e straordinari volteggi ammirati di recente nel Gran Premio di Formula Uno di Imola.