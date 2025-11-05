“Autonomia, maggioranza Todde miope e dannosa per la Sardegna”

ALGHERO – La mozione che come gruppo dei Riformatori avevamo presentato oltre un anno fa per chiedere l’adozione urgente delle norme di attuazione dello Statuto speciale è rimasta nei cassetti del Consiglio per dodici mesi e oggi è stata bocciata. Non perché non se ne condividesse il contenuto, ma solo perché proveniva dall’opposizione. È un modo di intendere la politica miope e dannoso per la Sardegna.”

“Parliamo di un atto di indirizzo semplice, ragionevole e coerente con le posizioni che la stessa maggioranza ha sempre espresso a parole. Eppure, di fronte alla possibilità di dare un segnale unitario su un tema che riguarda il futuro dell’Isola, si è preferito sminuire la questione e affossare la proposta per puro calcolo politico.”

“Così si ferma tutto: un anno di rinvii, di silenzi e alla fine un voto contrario che non ha alcuna giustificazione sul piano del merito. È un atteggiamento disarticolato rispetto al lavoro della Commissione speciale per l’Autonomia e una prova evidente di come per questa Giunta la collaborazione istituzionale valga solo quando conviene.”

“La Sardegna – concludono i Riformatori – non ha bisogno di tatticismi, ma di una visione comune e di scelte coraggiose per dare finalmente attuazione concreta alla propria autonomia.”