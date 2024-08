Autonomia Differenziata, parla la Lega

ALGHERO – il progresso non è solo una peculiarità delle sinistre, infatti, quando dall’altra parte si cerca di fare dei passi

avanti, si assiste sempre alle grandi manovre di chi si sente scavalcato perché distratto dai soliti interessi

dettati dalla quotidiana rincorsa alla gestione dei poteri, a volte, accecanti a tal punto da impedirci di

vedere la realtà così come dovrebbe essere e non come invece qualcuno gradisce rendercela distorta.

Parliamo in questo caso della legge Calderoli sull’autonomia differenziata, che cosa si è percepito qui in

Sardegna? Di fatto ci stanno facendo capire che noi non potremmo mai essere un popolo autonomo,

capace di vivere di un’economia indipendente dalle scelte nazionali, ma piuttosto una regione dalle risorse

limitate e da un’iniziativa privata carente tale da non poter fare a meno dell’aiuto e dell’assistenza di un

governo centrale. Così come la Sardegna, appare nelle stesse condizioni tutto il sud d’Italia ma, forse ci

sbagliamo, esiste dentro ognuno di noi il seme dell’intraprendenza che ha bisogno di essere incoraggiato

verso una crescita indirizzata ad un rilancio della nostra ricchezza, fatta di storia e cultura oltre che di

risorse naturali ineguagliabili. Facciamo quindi qualche riflessione e cerchiamo di capire se c’è un progresso

possibile anche per i Sardi. La legge 26 giugno 2024 n. 86 ossia la c.d. legge Calderoli sull’attuazione

dell’autonomia differenziata delle Regioni a Statuto Ordinario ai sensi dell’art. 116 3° comma della

Costituzione è il primo passo per mostrare la strada possibile volta ad assicurare l’uguaglianza dei diritti.

Invoglia indistintamente tutte le regioni d’Italia a prendersi la propria fetta di responsabilità per accrescere

l’intero Paese ma, d’altro canto, assicura i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale nel rispetto dell’art. 119 4° comma

della Costituzione. Ossia la nostra Carta Fondamentale prevede che per rimuovere gli squilibri economici e

sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, lo Stato destina risorse aggiuntive ed

effettua interventi speciali a favore di determinati Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni. E,

sempre l’art. 119 della Costituzione comma 3 prevede le modalità per garantire l’attuazione del principio

perequativo con l’istituzione di un Fondo Nazionale di Perequazione per tutte le competenze. Pertanto,

accusare la legge Calderoli di acuire le diseguaglianze e di accrescere il divario tra regioni povere e regioni

ricche è pura demagogia politica. La legge sull’autonomia possiamo invece assimilarla ad una sorta di coach

motivazionale volta a guidare al meglio le regioni italiane per accompagnarle verso un miglioramento che

nasce dalla piena consapevolezza delle proprie potenzialità sino alla completa autonomia e realizzazione. E’

piuttosto lo strumento necessario per sviluppare un atteggiamento vincente atto a consentire ad ogni

regione di costruire progetti e piani d’azione indipendenti. Per noi Sardi è dunque quell’opportunità tanto

attesa e mai concretizzata per la mancata attuazione del nostro Statuto speciale mentre con la nuova

norma sull’autonomia partendo dalla base di avere assicurati i requisiti minimi di servizio il nostro

territorio, adottando politiche più adatte alle proprie necessità, non può che progredire. Come si è potuto

constatare da questa piccola analisi sulla legge Calderoli, c’è del buono tra le righe ed è quindi arrivato il

momento di togliere la testa dal sacco e guardare con in nostri occhi ciò che può essere bene per noi e

cercare di difenderlo come principio di rinascita individuale e collettiva. Ogni cosa può essere vista da tante

prospettive e armonizzata con le giuste dinamiche di assestamento necessarie in modo da poter muoversi

verso un futuro più adatto ai tempi ed adeguato alle esigenze attuali del nostro popolo”

La Responsabile Regionale

Dott.ssa Monica Chessa