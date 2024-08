A Sassari nasce il Circolo unico di Fratelli d’Italia.

SASSARI – “Dopo l’elezione di ben tre consiglieri Comunali abbiamo colto la necessità di una riorganizzazione per dare ancora più forza alla nostra crescita, iniziata da qualche anno grazie all’impegno di tanti militanti e dirigenti-dichiara il Coordinatore Provinciale On. Barbara Polo. Non potevamo lasciare inascoltata la richiesta del Coordinatore Cittadino Luca Babudieri che viene confermato con l’incarico di Coordinatore, alla guida del Partito in città e che ha richiesto con forza questa riorganizzazione.”

Vengono dunque meno i due Circoli Cittadini Audax e Shardana che confluiscono in un unico Circolo, guidato da Babudieri, che dichiara: “Era necessario dare un maggiore slancio, soprattutto dopo gli ultimi risultati elettorali, dove gli elettori sassaresi ci hanno collocato all’opposizione, ma con una importante rappresentanza a Palazzo Ducale, con un ruolo che intendiamo onorare con intransigenza e serietà ma anche con buonsenso per il bene della Città. Inoltre, è chiaro che sentiamo forte la responsabilità di costruire una casa comune per tutti coloro i quali si riconoscono nei valori del centrodestra. Proprio per questo motivo, la costituzione di un unico Circolo serve a dare forza al nostro movimento politico, sempre con uno spirito di pluralità e aperto a chiunque voglia dare il proprio contributo per la crescita di Fratelli d’Italia e di tutto il Centrodestra.