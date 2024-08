La Faradda sarà trasmessa in diretta tv e on-line

SASSARI – Per consentire anche a chi non può assistere fisicamente alla Faradda di seguirla, l’amministrazione comunale ha deciso di prevedere dirette televisive e online. Una sarà su Videolina a partire dalle 20 del 14 agosto e fino allo scioglimento. Oltre ad andare in onda al canale 10 del digitale terrestre, Videolina è presente anche al canale 819 di Sky e TivùSat, in streaming su www.videolina.it e nell’app L’Unione Digital.

La diretta sarà trasmessa anche online sul sito del quotidiano La Nuova Sardegna e contemporaneamente sull’emittente Catalan Tv al numero 15 del digitale terrestre grazie alla produzione IsolaTV.

Inoltre, per valorizzare anche l’importante momento della vestizione dei candelieri del 14 mattina, sarà realizzato un reportage con le immagini salienti della manifestazione, a cura del canale Uno4.

A fare da sfondo al momento dello scioglimento del voto e abbellire la facciata della chiesa di santa Maria, attualmente interessata da lavori di ristrutturazione, ci sarà un banner gentilmente donato dalla ditta sassarese Character. Il Comune ha accolto con gratitudine l’omaggio e oggi è stato posizionato, in attesa del 14 agosto.

Il banner in Pvc, lungo 18 metri e mezzo e altro 3 metri, riporta una suggestiva immagine dell’interno della chiesa e l’elenco dei gremi che partecipano alla discesa. Un pannello laterale espone i cenni storici della Faradda anche in inglese.