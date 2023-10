Asl Sassari, medico di medicina generale a Campanedda e Sassari

SASSARI – La Direzione Aziendale della Asl di Sassari comunica alla popolazione che nell’ambito 1.1del Distretto di Sassari, in questi giorni ha preso servizio un Medico di Medicina generale, titolare di incarico. Si tratta del Medico di Medicina generale, dottor Sandro Bazzoni, che, dal 18.10.2023, ha preso servizio nell’ambulatorio di Sassari, in via Madrid, n. 3, secondo il seguente calendario:

lunedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle 18.00,

mercoledì, dalle ore 09.30 alle 12.30

Nei locali di piazza don Ruiu a Campanedda secondo il seguente

calendario:

martedì, dalle ore 09.30 alle 12.30

venerdì, dalle ore 15.00 alle 18.00

Per effettuare la scelta del medico è possibile presentarsi in uno degli

sportelli Scelta e revoca del medico del Distretto di Sassari o inviare

una e-mail all’indirizzo sportellosau.distrettosassari@aslsassari.it

allegando la Carta di identità, il codice fiscale e, in caso di minore,

la carta di identità di uno dei genitori.

Può esser inoltre utilizzato il servizio di Scelta del Medico online

disponibile per tutti i cittadini correttamente iscritti negli elenchi

degli assistibili della Asl di Sassari.

La Scelta del Medico è possibile solo se il cittadino è dotato della

Tessera Sanitaria, con funzione di Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS),

già attivata presso gli sportelli della Asl o con i codici SPID, o con

Carta di Identità Elettronica (CIE).

Per la Scelta del medico e’ sufficiente collegarsi al seguente

indirizzo:

https://www.sardegnasalute.it/sceltamedico/

Il servizio Scelta del Medico offre la possibilità di:

– consultare e stampare l’elenco dei medici e pediatri disponibili

– consultare le informazioni del proprio medico o pediatra

– effettuare online la scelta del medico di medicina generale

– consultare i propri dati (posizione anagrafica, esenzioni,

medico di medicina generale, etc.) contenuti nella banca dati della Asl.