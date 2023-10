2Cimitero di Alghero, condizione inadeguata: troppe criticità”

ALGHERO – Arrivano fine ottobre e si riparla di Cimitero. Temi che ciclicamente, oramai da anni, trovano spazio nella discussione consiliare, sui media e poi, a quanto pare, restano in generale non risolti per quanto evidenziato. In particolare, sul campo santo, è palese che i locali stanno diventando quasi dei grattacieli. Situazione che, oltre il pessimo impatto estetico crea problemi per le persone più anziane che sono la maggioranza che si recano negli spazi di via Vittorio Emanuele.

Sul tema interviene Mimmo Pirisi del PD che chiede un ennesima commissione sulla questione. “Ogni anno la stessa storia quando si avvicinano le commemorazioni di Ogni Santi e dei defunti riesplodono le problematiche all’interno del nostro cimitero che in questi giorni è visitato in lungo e in largo dai nostri concittadini residenti e di tutti quelli che per varie ragioni decidono di andare a trovare parenti e amici sepolti in quei luoghi”.

“Ciò nonostante e pur sapendo della certa frequentazione del periodo non si contano le segnalazioni dei cittadini algheresi che in questi giorni si stanno recando nel cimitero Algherese e con rassegnazione si rendono conto delle molte situazioni strutturali e di esercizio non adeguata e lontane da come dovrebbe il cimitero non solo in questo periodo ma in tutto l’anno, ragion per cui per l’ennesima volta non ci resta che sollecitare il presidente della commissione cimiteriale

chiedendogli di convocare d’ urgenza la commissione alla presenza del Dirigente responsabile servizi cimiteriali, assessore e responsabili della azienda appaltatrice che momentaneamente e in proroga per

analizzare le problematiche compresa quella della sicurezza e risolverle nel più breve tempo possibile affinché almeno in questi giorni di visita delle persone sia adeguata alle esigenze”.