Strade vicinali, “nuovo regolamento grazie all’assessore Peru”

ALGHERO – Il Gruppo consiliare e il Direttivo cittadino di Forza Italia Alghero esprimono soddisfazione per il via libera del Consiglio comunale al nuovo regolamento in materia di Consorzi per le strade vicinali. Fondamentale è stato il contributo di F.I. e del proprio Assessore, Antonello Peru, soprattutto nelle fasi preliminari al voto ed in commissione.

Si raggiunge così un fondamentale obiettivo, accogliendo le diverse istanze dei Consorzi e con alcuni emendamenti approvati in consiglio Comunale. Finalmente, e, per la prima volta, il Comune di Alghero si è dotato di un regolamento che permetterà di meglio gestire i rapporti tra l’ente comunale e i Consorzi, contemperando le diverse esigenze. Numerosi sono stati gli incontri e i confronti tra le parti che hanno visto come mediatore l’Assessore alla Opere pubbliche Antonello Peru che, nel suo ruolo, ha saputo raccogliere e filtrare le istanze dei Consorzi e presentare un regolamento condiviso da tutti.

Il Regolamento delle strade vicinali è un buon punto di partenza non di arrivo e, come tale, è perfettibile ma con certezza pone le basi per una più efficiente, efficace e trasparente collaborazione tra i diversi enti.

I punti di forza di questo Testo, voluti con fermezza da Forza Italia Alghero sono legati alle modalità di pagamento dei contributi che il Comune dovrà versare ai Consorzi. Non sarà necessario aspettare i ruoli esattoriali per vedere riconosciuto il credito ma i ruoli ordinari. Inoltre, fatto di non poca importanza, è stato previsto un contributo straordinario, fatte salve le esigenze di Bilancio e la disponibilità dell’Amministrazione, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza straordinari in quelle strade consortili che ne faranno richiesta.

Regole trasparenti e chiare che hanno permesso di ottenere l’approvazione unanime di tutto il consiglio Comunale ed il voto favorevole della stessa opposizione che ha riconosciuto il lavoro svolto dalla Commissione, dagli uffici e dall’Assessore.

“Questo Regolamento, unitamente a quello sulle manomissioni stradali licenziato dall’Assessora al Demanio, Giovanna Caria, in collaborazione con l’Assessorato alle Manutenzioni, inserendosi nel solco di una serie di interventi posti in essere e realizzati da Forza Italia Alghero, sono prova del continuo contributo al raggiungimento degli obiettivi programmatici del Partito” sottolinea il capogruppo azzurro Nunzio Camerada.