Calcio a 5, pareggio per Futsal Alghero all’esordio in serie B

ALGHERO – Un punto per la Futsal Alghero nello storico debutto in serie B. Sul campo del Cardano ’91 finisce 1-1. Un risultato che tutto sommato soddisfa i giallorossi, considerando anche il valore degli avversari.

Primo tempo combattuto e difese molto attente: si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa va in vantaggio la formazione di casa che approfitta di una disattenzione algherese ma il capitano giallorosso Idili ristabilisce la parità. Entrambe poi cercano di spuntarla ma il risultato non si schioda dall’1-1.

Anche l’allenatore algherese Rino Monti si dice soddisfatto. “È stato un esordio promettente in un campo difficile. La squadra ha giocato alla pari contro un’ottima squadra come il Cardano, portando a casa un punto assolutamente meritato. I ragazzi hanno dimostrato di avere carattere, soprattutto dopo essere passati in svantaggio, reagendo subito”. Sconfitta amara, invece, per l’Under 19. I giallorossi hanno perso 6-5 in casa al fotofinish contro la Jasnagora, pagando un po’ di esperienza ma facendo vedere anche buone cose soprattutto in prospettiva futura. A segno Fois e Capovani, entrambi autori di una doppietta, e Bitti. Nel prossimo weekend la prima squadra della Futsal Alghero debutterà in casa, a Usini, contro la Futsal Fucsia Nizza. L’Under 19 giocherà, invece, sul campo del Ce Chi Ciak.