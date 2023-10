Asl di Sassari, nascerà un hospice a Ploaghe: il primo del Nord Ovest Sardegna

SASSARI – Avvio del cantiere nel mese di gennaio e

conclusione dei lavori entro maggio 2024: è questo il cronoprogramma per

la realizzazione dell’Hospice di Ploaghe annunciato ieri dal Direttore

generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, durante il convegno

organizzato dalla Cisl di Sassari e la Cisl Funzione Pubblica.

Durante l’incontro dal titolo “Un Hospice a Ploaghe…ma per il

territorio” che si e’ svolto nell’ex convento dei Cappuccini, in

collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ploaghe, il manager

della Asl del nord Ovest della Sardegna ha illustrato l’iter di

conclusione dei lavori dell’Hospice della Asl di Sassari: 8 posti letto

dedicati alla presa in carico delle persone affette da patologie

inguaribili in fase avanzata e malati in fase terminale che hanno

bisogno di una assistenza di cure palliative, una struttura che si pone

come obiettivo quello di accompagnare e migliorare la qualità di vita

del paziente, controllando non solo i sintomi della malattia di base,

quali il dolore, ma fornendo anche un supporto socio-psicologico e

spirituale, sia al malato che alla famiglia.

La struttura, con otto posti letto, verrà realizzata, in seguito ad

intervento di ristrutturazione ed adeguamento, all’interno della

struttura sanitaria San Giovanni Battista di Ploaghe.

“In questi giorni abbiamo terminato l’iter della progettazione

definitiva. Sin dalla prossima settimana avvieremo la progettazione

esecutiva, cui seguirà, dopo altri trenta giorni, la procedura negoziata

per l’affidamento delle opere, presumibilmente con l’avvio dei lavori a

gennaio 2024. L’azienda appaltatrice a cui verrà assegnato l’appalto

dovrà portare avanti una seconda trance di lavori, già deliberati dalla

Asl d Sassari e riconosciuta con finanziamento dedicato dalla Giunta

regionale, pari a circa un milione di euro, che ci consentiranno entro

il mese di maggio 2024 di completare la struttura. Contestualmente ai

lavori edili e impiantistici porteremo avanti le procedure

organizzative che riguardano una dotazione complessa, sia in termini

professionali e di tecnologia digitale e intelligenza artificiale.

Parliamo quindi di sistemi informativi, informatici, degli arredi e

soprattutto dell’organizzazione del personale di una struttura che è la

prima nella storia di questo territorio insieme a quella che, anch’essa

in fase di progettazione, stiamo per realizzare a Sorso e che andrà a

colmare un gap di assistenza che si protrae da oltre vent’anni. Ploaghe,

e in seguito Sorso, che serviranno anche i comuni limitrofi, saranno

dotati del meglio delle infrastrutture tecnologiche e applicativi

disponibili sul mercato che consentiranno un miglioramento della qualità

delle cure e del benessere lavorativo del nostro personale, così da

creare un team multidisciplinare pronto per tagliare il nastro della

struttura, presumibilmente nel giugno 2024, che verrà incardinato

all’interno della nuova struttura complessa anestesia territoriale e

cure palliative della Asl di Sassari”, ha concluso il manager Flavio

Sensi.