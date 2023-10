Youth Against Plastic a Stintino: ponte tra Giovani Erasmus e Comunità Locale

ALGHERO – Questa domenica 15 ottobre 2023 si svolgerà una Clean Up a Valle della Luna (Stintino), alle ore 9:00. Questo evento rappresenta non solo un impegno nella salvaguardia ambientale, ma anche un’opportunità unica per i giovani partecipanti del progetto Erasmus Plus “Youth Against Plastic”, coordinato dall’associazione Absentia e co-finanziato dall’Unione Europea, di connettersi e interagire con la comunità stintinese.

La Clean Up è organizzato dalla Onlus Plastic Free, in collaborazione con Absentia – Exploring the Absence, l’evento fa parte di una serie di iniziative in corso dal 12 al 18 ottobre. Questa particolare giornata è stata ideata per favorire l’incontro e lo scambio tra i giovani di diverse nazioni e i cittadini locali, costruendo legami e promuovendo la condivisione di esperienze e valori.

La presenza dei partecipanti Erasmus a Stintino è una straordinaria occasione per la nostra comunità di mostrare l’ospitalità, la cultura e le tradizioni stintinesi, e allo stesso tempo per i giovani di arricchire il loro percorso formativo e personale grazie a questo contatto diretto con i residenti.

L’evento di Clean Up non è solo un’azione simbolica di cura del nostro territorio, ma un invito alla collaborazione, all’ascolto e alla reciproca conoscenza. Attraverso queste interazioni, speriamo di poter gettare le basi per ulteriori progetti e collaborazioni future tra la comunità locale e i giovani di tutto il mondo.

Il Comune di Stintino è orgoglioso di sostenere e promuovere queste iniziative e invita tutti i cittadini a partecipare attivamente, accogliendo i giovani arrivati dalla Spagna, dal Portogallo e dalla Polonia e condividendo con loro questo momento speciale.

Per iscrivervi all’evento: https://www.plasticfreeonlus.it/en/events/5558/15-ott-stintino