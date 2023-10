Alghero su Linea Verde: una mare di bellezze, bontà e unicità

ALGHERO – Alghero su Linea Verde. Bellezze, enogastronomia, natura, storia e le tante unicità della Riviera del Corallo che sono state messe a fuoco nel programma di Rai Uno andato in onda questa mattina. Le due presentatrici, oltre visitare alcuni dei luoghi simbolo di questo territorio, tra cui le Grotte di Nettuno, hanno esaltato le offerte, servizio e peculiarità di storiche attività quali il Cafè Latino, Bons Bons e Sa Mandra. Una splendida vetrina per Alghero, anche, ovviamente, in termini turistici.

https://www.facebook.com/LineaVerdeRai1