FDI Sassari, proposte e spunti su agricoltura e allevamento

SASSARI – Un altro partecipato convegno organizzato da Fratelli d’Italia sui problemi e sui temi fondamentali per la vita dei cittadini per gli operatori del settore e per gli imprenditori. “La nostra sfida al futuro” , questo è il sottotitolo del ciclo di convegni organizzati dal partito di Giorgia Meloni in città. Venerdì 13 alle ore 18 nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia il tema oggetto del dibattito è stato l’Agricoltura e l’Allevamento considerati da Fratelli d’Italia di fondamentale importanza per il futuro economico della Sardegna.

Luca Babudieri, Coordinatore Cittadino del partito a Sassari, primo tra i relatori a prendere la parola, si è soffermato dell’esempio di Arborea e sulla necessità di fare sistema in un settore sempre più globalizzato e sempre più competitivo. La politica poi – ha sottolineato il coordinatore cittadino – deve essere capace di ascoltare le categorie e interpretare in maniera efficiente le richieste degli operatori del settore.” Maria Assunta Argiolas, presidente del Circolo Shardana, ha spiegato come nel settore ovino e caprino debba essere data la possibilità ai giovani di dare il proprio contributo alle aziende.

Il consigliere comunale Daniele Diana ha spiegato l’importanza dell’Agricoltura, rispetto alla chimica verde, che può dare speranza in termini posti di lavoro in un territorio vasto come quello del sassarese, attraverso il potenziamento dei distretti rurali. Intervento tecnico del Presidente dell’Associazione studi agricoli Tore Piana che ha illustrato attraverso alcune slides, i numeri e i dati in un settore certamente in difficoltà ma dalle enormi potenzialità.

La chiusura è stata affidata al deputato di Fratelli d’Italia On Barbara Polo, la quale ha sottolineato l’importanza dei due temi, fondamentali per lo sviluppo dei nostri territori, un comparto produttivo da proteggere e sostenere per il benessere di tutti.

Il deputato ha spiegato poi come il Governo Meloni con l’istituzione del Ministero delle politiche agricole e della sovranità alimentare, ha dato fin da subito un segnale netto di collaborazione e appartenenza. La strada da percorrere è lunga e tortuosa, ma certamente non impossibile, ha concluso Polo. L’incontro è stato moderato da Pietro Pedoni, Presidente di Fratelli d’Italia Sassari Audax.