“Maxi-variazione”, fibrillazioni in maggioranza: tensioni con Forza Italia

ALGHERO – Fibrillazioni in maggioranza. La “Maxi-variazione” di Bilancio di fine mandato non ha trovato il voto favorevole in Giunta da parte di Forza Italia. Il partito degli azzurri, rappresentato nell’Esecutivo comunale, da Antonello Peru e Giovanna Caria, ha anche deciso di mettere nero su bianco questa sua posizione avversa alla delibera. Passaggio che non sarebbe per niente gradito al Primo Cittadino.

Documento che invece trova favorevoli il resto della maggioranza, con a capo il Sindaco Conoci. Posizione “di lato” dell’Udc. Mentre pare che nel gruppo della stessa Forza Italia ci siano posizioni differenti. Il passaggio in Consiglio Comunale se in un primo momento poteva apparire a rischio, sembra che invece non lo sia più. Del resto anche senza la ratifica della massima assise cittadina, non ci sarebbero grossi scossoni con la delibera che è comunque già esecutiva e si trasformerebbe, nel caso di voto contrario, in un maxi debito fuori bilancio.

Invece, come forse non noto a tutti, contiene una serie di interventi che coprono quasi tutti i settori amministrativi e ciò al fine di “mettere a regime”, come chiesto anche da più parti, il corposo avanzo di Bilancio. Non è chiaro se queste fibrillazioni possano portare a qualcosa di più gravoso, nel caso potrebbe aprirsi un delicato fronte con il partito col maggior numero di consiglieri, Forza Italia.