Consorzi stradali, approvazione in Consiglio: plauso di Pirisi (PD)

ALGHERO – “Dopo un iter procedurale iniziato dalla precedente amministrazione si è

concluso con una votazione unanime dell’assemblea consiliare del nuovo

è necessario ” Regolamento per la gestione dei Consorzi stradali ” un

iter lunghissimi che si è concluso grazie al lavoro unanime della

commissione consiliare statuto degli uffici è il concorso detterminante

dei presidenti delle strade vicinali.

Finalmente si è messo ordine nella gestione e nelle regole per il

funzionamento dei consorzi che nell’agro cittadino ( ben 19 consorzi

presenti nel comune di Alghero ), svolgono una funzione detterminante

oltre quello di garantire la percorribilita’ delle strade, di controllo

del territorio, di salvaguardia idrogeologica è di mantenimento dello

stato dei luoghi , da oggi tali piccoli Enti avranno uno strumento in

più per gestire al meglio il consorzio è anche per chiedere con più

forza all’amministrazione comunale contributi economici maggiori

finalizzati al compito loro assegnato”.

Mimmo Pirisi capogruppo PD