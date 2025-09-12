“Alguer Hall abusiva? Sciatteria: intervenga Cacciotto”

ALGHERO – “Da un accesso agli atti abbiamo appreso con sconcerto che l’installazione della tensostruttura presso il patio del complesso del Quarter, già utilizzata come sala stampa per il 100° Giro d’Italia, è priva di autorizzazione della Soprintendenza. Peraltro, il posizionamento sarebbe dovuto essere temporaneo e limitato ai soli mesi invernali. La tensostruttura era stata pomposamente denominata “Alguer hall”, quasi a voler evocare la “City hall”, sede del sindaco di Londra. E per la sua installazione sono stati spesi dall’amministrazione in carica oltre 30 mila euro. Se così fosse, siamo davanti ad un caso di una violazione di legge in danno di un bene vincolato, consumata dall’amministrazione in un complesso architettonico di grande pregio, completamento riqualificato dalla Giunta Tedde nel biennio 2006 – 2008 con un investimento di oltre 8 milioni di euro. Violazione di legge per la quale la Soprintendenza e gli organi di vigilanza del Comune a ciò preposti debbono intervenire tempestivamente per sanzionare ed eliminare l’abuso. Una situazione paradossale, indice di sciatteria amministrativa e di imbarazzante manifestazione di vana “grandeur”. Auspichiamo che il sindaco intervenga con tempestività per eliminare l’abuso, prima che intervengano la Soprintendenza e le istituzioni a ciò dedicate per sanzionare queste violazioni di legge”, ha dichiarato il Gruppo consiliare di Forza Italia.