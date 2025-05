Alghero, ruba gioielli ad un’anziana: denunciato

ALGHERO – I Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di ricettazione commesso ai danni di un’anziana del luogo. I militari sono intervenuti presso l’abitazione della donna in quanto uno sconosciuto era riuscito ad accedere all’interno del suo appartamento rubando due bracciali e quattro anelli in oro impreziositi da pietre di diversa natura, del valore di quasi 10.000 euro, monili che l’anziana custodiva all’interno della camera da letto.

“I carabinieri hanno avviato immediate indagini passando anche al setaccio numerosi compro oro della provincia sassarese e, proprio a seguito di prolungate e incessanti ricerche, i gioielli venivano individuati presso 2 diversi esercizi commerciali. I militari hanno quindi recuperato parte della refurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria, mostratasi estremamente felice e commossa in considerazione del grande valore affettivo rappresentato dai gioielli”.

“Il malfattore è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini. Le ricerche avviate proseguiranno al fine di scovare la refurtiva mancante e accertare la sussistenza di eventuali responsabilità a carico di ulteriori soggetti coinvolti”.