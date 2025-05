Alghero, 50 anni della Lega Navale Italiana per l’Ambiente: convegno

ALGHERO – Proseguono le attività legate alla ricorrenza dei 50 anni dalla fondazione della Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana. In occasione della Giornata Europea dei Mari, la Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, in collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari, il Comune di Alghero e con il patrocinio e la collaborazione di diverse realtà scientifiche e associative, promuove un’importante giornata di sensibilizzazione e azione dedicata alla tutela dell’ambiente marino.

L’evento, intitolato “Conoscere il Mare per Proteggere il Futuro”, si svolgerà il 23 maggio 2025 presso la Sala Conferenze de “Lo Quarter” ad Alghero. Un’occasione cruciale per riflettere sul valore insostituibile degli ecosistemi marini e sull’urgenza di preservarli per consegnare alle future generazioni un pianeta più sano, equilibrato e vivibile.

La giornata si propone di approfondire la conoscenza del mare, comprendere le sfide che lo minacciano e condividere strategie e azioni per la sua salvaguardia.

Il programma prende le mosse dal riconoscimento del ruolo fondamentale che mari e oceani svolgono nel mantenimento dell’equilibrio climatico e della biodiversità globale: essi coprono oltre il 70% della superficie terrestre, regolano il clima e costituiscono la casa di milioni di specie viventi. Proteggere questi ecosistemi equivale a proteggere noi stessi e il nostro futuro.

Il ricco programma della giornata prevede interventi a cura di esperti del mondo scientifico e della tutela ambientale.

Tra i relatori figurano Gabriella La Manna, Ricercatore di Ecologia (Università di Sassari, UNISS), Giulia Ceccherelli, Ordinario di Ecologia (UNISS), Arianna Pansini, Ricercatore di Ecologia (UNISS), Fabio Menna, Ricercatore di Geomatica (UNISS), Giovanni Vargiu, Biologo, e Roberto Barbieri, Naturalista. Quirico Migheli, Ordinario di Patologia Vegetale e Direttore del Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione (UNISS), modererà i lavori.

Verranno trattati temi centrali come la biodiversità marina, gli habitat del Mediterraneo, le minacce ambientali, le strategie di ripristino ecologico, le tecnologie innovative per la tutela del mare e le buone pratiche per una pesca sostenibile e un consumo responsabile.

Oltre alla parte teorica, il programma include anche attività pratiche aperte al coinvolgimento diretto della cittadinanza. A partire dalle ore 15:00 si svolgerà una pulizia del fondale marino presso gli ormeggi della Lega Navale di Alghero, con la partecipazione del sub Giampaolo Moro. Seguirà una passeggiata lungo la spiaggia fino all’Official Reseller Decathlon presso il lido di Alghero dove, nel contesto di un progetto Educational che promuove l’aumento dell’indice di sportività giovanile tramite la connessione di scuole e società sportive, si terrà una dimostrazione sull’utilizzo di derive. La giornata si concluderà con un brindisi presso la sede della Lega Navale di Alghero.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Alghero in collaborazione con la Lega Navale Italiana, il National Biodiversity Future Center, la Fondazione Alghero e Decathlon, si inserisce pienamente nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, con particolare riferimento all’Obiettivo 14: “Vita sott’acqua”.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’importante opportunità per chiunque abbia a cuore il destino del mare. Solo attraverso la conoscenza, il rispetto e la protezione attiva degli ecosistemi marini potremo garantire alle generazioni future un ambiente più sano, giusto e sostenibile. Il tempo per agire è adesso.