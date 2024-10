“Alghero in catalessi, dibattito e critica inesistenti: lanciamo nostre idee e proposte”

ALGHERO – Come nelle sue corde, anche questa volta, Francesco Sasso non le manda a dire. Diretto e deciso va al punto delle varie, tante, troppe, questioni irrisolte del territorio: servizi, posti auto, trasporti pubblici locali, spazi sportivi, nuove strutture ricettive, immobili storici e aree come Balaguer, Trò e Caval Marì, Fertilia borgata turistica, città sporca, Consiglio errante, il rilancio del porto con lo sbloco, ad esempio, dell’agognato molo di sopraflutto, maggiore cura del centro storico e argine all’invasione incontrollata di certe attività, Palazzo dei Congressi e fine dell’abbandono di Maria e altro.

Una serie di temi che hanno visto l’elencazione delle criticità, ma anche l’accenno di soluzioni che, però, saranno “svelate” volta per volta nei vari appuntamenti che l’associazione Iniziativa Alghero realizzerà nei prossimi mesi. Realtà guidata da Sasso ma che vede già diverse adesioni come emerso anche dalla presentazione di ieri mattina nella splendida cornice di Villa Mosca ottimamente gestita da Raimondo Tilocca. Tra i promotori diverse figure locali come l’avvocato Giuliana Riu, l’imprenditore Paolo Pittalis, il commercialista Giuseppe Badalotti e Pierdavide Secchi impegnato nel sociale, “una bel gruppo di persone, molto preparate e che vuole dare un contributo per far uscire dal pantano la città di Alghero che, da tempo, pare anestetizzata e senza un vero dibattito interno su niente o quasi e – come detto da Inziativa Alghero – lo specchio di questa poco edificante situazione è il Consiglio Comunale, con il massimo rispetto per l’assise e per le persone, la qualità del confronto è piuttosto bassa con une elenco infinito di brevi segnalazioni che non portano a nulla se non a farsi qualche selfie e video per i social”.

Un quadro a tinte fosche per Alghero in particolare se paragonata a Olbia che, come detto durante l’incontro, oramai ha “preso il volo aumentando in maniera sensazionale il numero dei residenti che arriva a oltre 60mil rispetto al calo che invece si registra nel resto dell’Isola, Alghero compresa che, come noto, sta registrando purtroppo un pesante calo demografico e questo tema – secondo Iniziativa Alghero – non può non essere al centro del dibattito politico cittadino”

Come detto, la nuova associazione predisporrà una serie di incontri dove poter proporre alcune soluzioni rispetto alle principali tematiche locali e territoriali aprendo un confronto e un dibattito che troverà spazio, come sabato, a Villa Mosca occasione che ha visto la presenza, tra il folto pubblico e aderenti, anche di alcuni esponenti politici come Gabriella Esposito, l’ex-sindaco Tonino Baldino, Piero Tamponi, Antonello Usai, Nicola Lucchi, Figlio di campus e diversi importanti professionisti e imprenditori. Insomma, ottimo battesimo per Iniziativa Alghero.

LA PUNTATA DI + MEDIA TALKS CON FRANCESCO SASSO