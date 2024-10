Calcio, ottima vittoria dell’Alghero a Iglesias

ALGHERO – Seconda vittoria in campionato, ancora una volta in trasferta, per i Giallorossi che nella 4ª giornata di Eccellenza sbancano lo stadio “Monteponi” di Iglesias. Di Brboric e Spanu i gol di un successo che vale tantissimo in ottica classifica.

Buon approccio alla gara da parte della squadra di mister Giandon che, non a caso, passa in vantaggio intorno al quarto d’ora: dopo una bella conclusione di Spanu, deviata in angolo da un giocatore di casa, sugli sviluppi del seguente calcio d’angolo battuto da capitan Mereu il serbo Brboric fa valere i suoi centimetri e di testa batte il portiere iglesiente. I padroni di casa provano a rispondere e al 24′ Gobbi neutralizza in angolo una conclusione insidiosa. Poco prima dell’intervallo Marco Carboni prova a rendersi pericoloso ma la sua conclusione è centrale.

Al rientro dagli spogliatoi l’Iglesias prova a raddrizzarla, con i giallorossi che invece rispondono col contropiede. E da uno di questi nasce il gol del raddoppio poco dopo la mezzora: filtrante di Manuel Sanna per Spanu che, dopo una bella triangolazione con Iesu, batte per la seconda volta Idrissi. I padroni di casa la riaprono 5′ dopo il 90′ su calcio di rigore con Cancilieri ma dopo un largo recupero (11 minuti) l’arbitro fischia la fine.

I giallorossi confermano l’imbattibilità in trasferta e salgono a quota 7 in classifica. Ora riflettori puntati sull’andata dei Quarti di Coppa Italia, in programma mercoledì a Ossi, poi domenica si torna a giocare in campionato: al “Pino Cuccureddu” arriverà la Ferrini Cagliari.