“Palestra, Pnrr, Grotta Verde, viabilità rurale e asfalti: eredità di Conoci. Ora si metta mano alla pianta organica”

ALGHERO – “Aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di una nuova palestra; conclusione dei lavori nella Grotta Verde in sinergia col Parco di Porto Conte; conclusione dei lavori, finanziati con fondi PNRR, destinati alla viabilità rurale, con progettazioni per nuovi asfalti, anche in strade mia asfaltate prima, e rifacimento di ponti e attraversamenti sui corsi d’acqua. Tre interventi in settori strategici diversi uno dall’altro, eredità del lavoro degli ultimi cinque anni di amministrazione, che giungono a conclusione e rappresentano la soluzione positiva per tre diverse esigenze della città e del territorio. La continuità amministrativa qua centra poco, si tratta semplicemente, si fa per dire, di raccogliere dei frutti coltivati negli anni precedenti che in questi giorni sono arrivati a maturazione. Frutti che sono figli di un lavoro che abbiamo sostenuto e portato avanti e che anticipano tanti altri interventi che vedremo concludersi nel proseguo di questo mandato. Volgiamo dunque esprimere soddisfazione per i risultati raggiunti con questi tre importanti interventi, sottolineando il lavoro svolto dai settori del comune, guidati dall’ing. Balzano e dell’ing. Fois con i loro collaboratori, e ribadiamo insieme al Parco relativamente alla Grotta Verde, che hanno saputo superare le difficoltà tipiche connesse alle opere pubbliche, rispettando tra l’altro, in particolare per le opere finanziate con fondi PNRR, tempistiche strettissime pena la perdita dei finanziamenti. Auspichiamo che la macchina amministrativa sia messa, in tempi brevissimi, cosi come previsto dal PIAO approvato dalla giunta nelle condizioni di esprimere tutte le proprie potenzialità, completando il quadro delle competenze dirigenziali, oggi concentrate in poche mani, e degli altri collaboratori che in questo periodo, per vari motivi, stanno lasciando l’amministrazione di Alghero”., cosi Emiliano Piras e Alessandro Loi consiglieri comunali eletti con “Noi con Alghero”, gruppo che vede la mancata firma della nota da parte degli altri due esponenti in Aula ovvero Alberto Bamonti e Gianni Martinelli.