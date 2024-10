Sanità in Sardegna, “Ancora tante criticità, Bortolazzi aumenta i problemi”

CAGLIARI – “Non si registra, purtroppo, alcuna novità sul fronte sanitario. Il tempo passa, i problemi aumentano e si consolidano. Ma l’assessore Bartolazzi, impassibile, prosegue nella sua strategia: non fornire né risposte, né soluzioni. Anche il mancato appuntamento dei giorni scorsi col personale sanitario al Brotzu non sorprende, come se avesse timore del confronto con gli operatori del settore o, peggio, lo considerasse una perdita di tempo. Intanto, aspettiamo trepidanti di conoscere quale sia la sua visione di sanità per garantire il diritto alla salute dei cittadini sardi, visto che non si parla più neanche della tanto sbandierata riforma. Forse perché all’Assessore mancano fiducia e consenso anche nella sua maggioranza, più concentrata nella spartizione delle nomine”. Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato le ultime vicende che riguardano la sanità nell’Isola.