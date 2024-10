“La Lega a Pontida col nostro Pais: massimo sostegno a Salvini”

ALGHERO – “La politica sana non si fa aspettare, sta sempre un passo davanti a noi ed è impensabile stare fermi soltanto perché adesso non è il momento di cercare voti. Per questo, ora, è necessario alimentare il nostro futuro, arricchendolo con proposte rivolte alla risoluzione delle problematiche più urgenti, quelle che interessano da vicino le persone, i nostri cittadini e il nostro tempo”, cosi la coordinatrice cittadina della Lega Monica Chessa.

“Apriamo gli occhi sul mondo che oggi stiamo vivendo, cercando di essere capaci di migliorarlo. E’ troppo facile fare movimento solo sotto elezioni, bisogna avere il coraggio di muoversi quando gli altri si sono già fermati al traguardo, senza rendersi conto che è proprio quello a segnare la fine di un percorso ed è da lì che bisogna ripartire prima possibile se si vuole fare il bene della comunità, senza dimenticare mai da chi si è stati delegati. Se si vuole essere forti, lo si può essere soltanto portando addosso la faccia di tutti, dal più debole al più integro, con la stessa perseveranza, integrità morale ed impegno che sia in grado di rappresentarli nel modo migliore, davanti alle istituzioni, con istanze, progetti e soluzioni ai problemi più urgenti del paese, così come se questi, fossero il motivo principale della nostra esistenza. Noi della Lega Salvini Sardegna, stiamo lavorando in maniera costruttiva ed intensa, per far convergere attorno a questo partito di rilievo nazionale, nuovi impulsi attivi, provenienti dai militanti storici e dai nuovi e numerosi tesserati che credono a questo partito, come una concreta forza di equilibrio utile ad offrire un contributo essenziale per la sussistenza di un centro destra compatto e capace di governare. Anche quest’anno, infatti, nonostante le molte difficoltà dovute ai trasporti, seppure agevolati dalla così detta continuità territoriale, saremo presenti a Pontida per il raduno annuale di tutti i Leghisti”.

“Per questo ringraziamo il nostro segretario Regionale Michele Pais che è riuscito ad organizzare una delegazione di amministratori, militanti e simpatizzanti, pronti a far sentire la voce della Sardegna oltre Tirreno, il nostro popolo brandirà la bandiera con orgoglio e passione davanti alla grande manifestazione del Carroccio. Questi momenti sono importantissimi, ci fanno essere presenti davanti ai nostri rappresentanti che siedono in Parlamento, c’è sempre bisogno di guardarsi negli occhi se si vuole essere ascoltati e noi ne abbiamo più bisogno di molti altri, soprattutto in questo momento di arrembaggio eolico che vuole mettere fine alla bellezza di cui noi Sardi siamo custodi e fieri paladini. Non c’è bisogno di molte parole per descrivere lo stato d’animo in cui ci troviamo, basti pensare a come sempre il nostro territorio sia stato usato per scopi utili solo al tornaconto altrui. Adesso siamo più svegli, più uniti, pronti a non farci calpestare ed è per questo che ci siamo noi della Lega, perché non abbiamo timore di muoverci insieme alla politica sana, quella che si sacrifica mettendo a repentaglio ogni propria risorsa, compresa la libertà, pur di fare la cosa giusta per il bene della nostra terra. Siamo vicini al nostro segretario nazionale Matteo Salvini, in questo momento delicato, ma siamo certi che sarà vincitore verso l’ingiusta accusa e che presto potrà tornare con serenità a dirigerci verso un fiorente successo, ricco di rinnovata fiducia e consenso popolare. Forza Matteo, la grande Lega è tutta con te”.