Forza Italia, faro della crescita e sviluppo: Tedde a Milano

ALGHERO – Giornata dell’economia di Forza Italia a Milano. Il partito azzurro progetta il rilancio del paese e la visione di una Italia che smette di galleggiare e inizia a nuotare nel mare magnum dell’economia globale-. C’era anche Alghero alla Giornata dell’economia di Forza Italia, organizzata da Antonio Tajani, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, tenutasi sabato a Milano presso il Palazzo della Regione Lombardia.

Il Consigliere nazionale Marco Tedde ha partecipato ad una iniziativa del partito molto proficua. Che ha visto la partecipazione di grandi rappresentanti del sistema economico italiano, della grande impresa, dell’associazionismo e dei sindacati che hanno dialogato anche sulle proposte economiche di Forza Italia e hanno indicato la strada che deve prendere l’economia italiana. All’ordine del giorno i temi dell’Agricoltura, Commercio, Artigianato, Energia, Imprese, Lavoro, Competitività, Investimenti e spesa pubblica, Credito e Finanza, Fisco, Innovazione e Ricerca. Temi che sono stati declinati in chiave prospettica, per dare una “visione” dell’Italia del prossimo decennio. Una vera e propria svolta politica. Forza Italia ha dimostrato in modo tangibile di essere una forza politica responsabile, che non si arena sull’analisi dei problemi ma propone tesi per la loro soluzione, e sui temi economici e sociali parla di “clima” e non di “meteo”. L’Italia registra il record di occupazione dal dopoguerra, l’inflazione è scesa ad agosto all’1,1%, la Borsa è cresciuta dell’11% da inizio anno e lo spread è stabile a circa 130 punti base. Nonostante tutto c’è molto da fare.

Il fatturato del nostro sistema manifatturiero è in calo. Dobbiamo investire di più in innovazione e sviluppo, in uno scenario in cui il nostro alto debito pubblico limita gli spazi di manovra della spesa pubblica. Senza crescita non saremo in grado di ridurre il debito. E per la crescita sono indispensabili le riforme: del fisco e della tassazione; della giustizia; della PA con sburocratizzazione e liberalizzazioni anche nei trasporti, nei servizi e nei porti. Solo la crescita ci può far uscire dalle secche di una temperie economica e sociale che stenta a dare le risposte che gli italiani attendono. Una iniziativa, quella di sabato a Milano, che dà il segno di una Forza Italia che sempre più si attesta come forza cardine delle politiche dell’area del centro destra.

Nella foto il convegno di Fi con Tedde a Milano