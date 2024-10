Strade, riapre il tratto di Nuraminis della 131

CAGLIARI – Verrà riaperta al traffico, nel corso della notte (tra il 7 e l’8 ottobre), la carreggiata nord e ripristinata la viabilità a quattro corsie sulla Statale 131 all’altezza di Nuraminis. Tre chilometri di strada su cui sarà consentita la circolazione su entrambe le carreggiate dell’asse principale. Inoltre il traffico in direzione Cagliari, attualmente deviato sulla strada complanare, verrà riportato nella carreggiata sud, mentre l’apertura al traffico della carreggiata nord consentirà il transito in direzione Sassari. La riapertura verrà effettuata in modalità di cantiere, con limite di velocità a 50 km/h. “Si spunta oggi un altro obiettivo raggiunto del cronoprogramma che a giugno ho fissato dopo aver fatto i sopralluoghi su ogni cantiere aperto – commenta l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu – fin dal mio insediamento ho lavorato con tutta la struttura assessoriale e con la proficua collaborazione di Anas perché venissero fissati tempi certi di consegna. Il ripristino di questo tratto è un ulteriore impegno mantenuto nella direzione di una viabilità sicura e scorrevole”. Anche la circolazione locale interferente sarà interamente ripristinata con lo svincolo sud di Nuraminis e i sottopassi di via Villasor e via Satta, rimarranno sempre percorribili dalla viabilità locale le strade complanari. I lavori per la demolizione e ricostruzione del cavalcavia al km 27,300 saranno avviati tra la fine del mese e l’inizio di novembre. L’ultimazione dei lavori sul tratto in variante è prevista a fine primavera 2025.