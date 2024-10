Stadio Cagliari, “Silenzio assordante e preoccupante di Todde e Zedda”

CAGLIARI – “A pochi giorni dal vertice con il sindaco, il presidente del Cagliari Calcio ha pubblicamente espresso il dubbio che ci sia la volontà di realizzare il nuovo stadio, invitando ‘chi di dovere’ a dimostrare se si vuole fare. A chi si riferiva? Sia la Regione che il Comune hanno mantenuto un assordante silenzio e bene hanno fatto i consiglieri comunali di Forza Italia, Sulis e Tocco, a presentare un’interrogazione per conoscere le reali intenzioni dell’amministrazione. La città, e la Sardegna, hanno il diritto di sapere se chi oggi è alla guida del Comune e della Regione confermi la volontà di realizzare un nuovo stadio o se invece abbiano cambiato idea. Cagliari e la Sardegna hanno necessità di un impianto nuovo, adeguato alle esigenze della città, della squadra, dei tifosi e idoneo a proporsi per ospitare le competizioni internazionali. Non si giochi a buttare la palla in tribuna o a citare il passato anche perché Comune e Regione sono governati da chi fece scappare il Cagliari a Trieste e da un partito che ha fatto perdere le Olimpiadi alla città di Roma. Al di là dei cavilli burocratici, vogliamo sapere se la Giunta Zedda e la Giunta Todde siano favorevoli a realizzare il nuovo impianto”.