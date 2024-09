Alghero, deliberate due importanti partecipazioni alle misure del PNNR

ALGHERO – La misura sulla quale il Sindaco Raimondo Cacciotto ha dato priorità è quella delle scuole, con un primo segnale di attenzione nei confronti della Scuola primaria e Infanzia “Sant’Agostino”, Istituto comprensivo n.3 di via Grazia Deledda, che non dispone attualmente di uno spazio mensa per il ristoro degli alunni; il flusso finanziario che si intende intercettare è quello della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. L’Amministrazione partecipa all’avviso attraverso un progetto di ampliamento del plesso scolastico per la realizzazione di nuovi locali da adibire al servizio mensa scolastica, con nuovi spazi da riqualificare, ricadenti all’interno di aree di proprietà comunale adiacenti all’Istituto. “L’obbiettivo – spiega il Sindaco – è quello di migliorare la qualità della vita scolastica e garantire la dotazione di strutture adeguate allo svolgimento delle attività”. L’importo ipotizzato relativo ai lavori di ampliamento per la realizzazione dei locali, sulla base della progettazione avviata dal Settore Lavori Pubblici coordinati dall’Assessore Francesco Marinaro, è di 750 mila euro.

L’altra opportunità sulla quale la Giunta Cacciotto intende basare il programma di investimenti è quella della misura contenuta nella Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti esistenti. In questo caso gli uffici del Settore Ambiente e Demanio hanno realizzato il programma di “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, con due ramificazioni di intervento. La prima riguarda il completamento del Centro del Riuso di Galboneddu e la fornitura e posa in opera di attrezzature per il miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per il passaggio alla tariffazione puntuale con l’introduzione di sistemi automatizzati di raccolta e la riduzione dei rifiuti. L’intervento proposto mira al miglioramento della raccolta differenziata con soluzioni tecnologiche atte da una parte ad agevolare il cittadino facilitandolo e rendendo più agili le attività di conferimento dei rifiuti in forma differenziata e dell’altra atte a potenziare il sistema integrato di gestione dei rifiuti attraverso l’introduzione di metodologie smart. In pratica, si potrà conferire sia nel centro storico che nell’agro di Alghero la frazione differenziata con l’uso di card a disposizione dei cittadini che consentirà di facilitare la rilevazione del peso e della quantità dei rifiuti conferiti. L’ipotesi di investimento stimata per l’attuazione del progetto è di 880 mila euro.