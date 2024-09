Les Maries: se confirmen les celebracions religioses i lo concert de l’acordionista Mercè Morera

L’ALGUER – Lo Comitat de N.S. de l’Esperança informa que la programació de la Festa de Les Maries de diumente 8 de setembre se confirma en part. A la iglésia medieval de Nostra Senyora de l’Esperança, al camí l’Alguer-Bosa (SP105 – Km 6) a les hores 18:00 és prevista la Missa Solemne, a seguir la Processió amb la benedicció dels camps, acompanyada de la Banda Musical A. Dalerci.

A les 20.30 se continuarà amb el concert de l’acordionista catalana Mercè Morera, curat de la Plataforma per la Llengua, amb un repertori propi i de música tradicional dels Països Catalans.

Reenviat a data encara de triar, la presentació nou disc “Retrobament” de Àngel Maresca lo Barber, que siguerà acompanyat de Claudio Gabriel Sanna (guitarra i mandola), Paolo Zuddas (percussions), Dario Pinna (violí), Salvador Maltana (contrabaix) i Josep M. Cols (piano i fisarmònica).

Si tenguessi de ploure, lo concert de Morera siguerà programat a les 21.00 a la Biblioteca Catalana, al carrer de Pa i Aigua n. 48, al centre històric. Durant la jornada, més informacions sigueran publicades als social de la Plataforma per la Llengua l’Alguer. La festa és organitzada del Comitat 2024, amb el patrocini del Municipi de l’Alguer i de la Fondazione Alghero.

– – –

Les Maries: si confermano le celebrazioni religiose e il concerto dell’organettista Mercè Morera

Rinviata la presentazione de “Retrobament”, nuovo disco de Àngel Maresca, lo Barber

Alghero, 8 Settembre 2024. Il Comitato di N.S. della Speranza informa che la programmazione della Feta de Les Maries di domenica 8 settembre si conferma in parte. Presso la chiesa medievale di Nostra Signora della Speranza, sulla strada Alghero-Bosa (SP105 – Km 6) alle ore 18.00 è prevista la Messa Solenne, seguita dalla Processione con la benedizione dei campi, accompagnata dalla Banda Musicale A.Dalerci.

Alle 20.30 si continuerà con il concerto dell’organettista catalana Mercè Morera, curato dalla Plataforma per la Llengua, con un repertorio proprio e di musica tradizionale dei Paesi Catalani.

Rinviata a data da destinarsi, la presentazione del nuovo disco “Retrobament” de Àngel Maresca lo Barber, che sarà accompagnato da Claudio Gabriel Sanna (chitarra e mandola), Paolo Zuddas (percussioni), Dario Pinna (violino), Salvador Maltana (contrabbasso) e Josep M. Cols (piano e fisarmonica).

Se dovesse piovere, il concerto di Morera serà programmato alle 21.00 alla Biblioteca Catalana, al carrer de Pa i Aigua (Ardoino) n. 48, al centro storico. Durante la giornata, ulteriori informazioni saranno pubblicate sui social della Plataforma per la Llengua l’Alguer.