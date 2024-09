«Un Fiume di Sport, giochi e attività fisica per vivere la città», in piazza Fiume via al format ideato dal Comune

SASSARI – Rendere la città più vivibile attraverso la riappropriazione collettiva degli spazi urbani e promuovere lo sport, il movimento e il gioco come pilastri di una vita orientata al benessere dell’individuo, della famiglia e della comunità. Sono gli obiettivi di “Un Fiume di Sport – giochi per tuttə per una città in movimento”, evento in programma lunedì 9 settembre in piazza Fiume dalle 17.30 alle 19.30. Promossa dal comitato territoriale della Uisp, per il Comune di Sassari si tratta in realtà di una manifestazione “pilota”, un “numero zero” destinato a ripetersi nel tempo, allo scopo di valorizzare il ruolo dello sport e dell’attività fisica nella crescita individuale e collettiva e come mezzo per implementare la partecipazione ai processi di sviluppo urbano.

In programma basket, volley, zumba, giochi tradizionali, compreso un laboratorio per la loro realizzazione, e un laboratorio per giocare con i Lego, realizzato in collaborazione con lo Spazio mamme di Sassari. «Com’è scritto molto chiaramente anche nel nostro programma, quest’amministrazione promuove lo sport come strumento per raggiungere il benessere sociale all’interno dei processi di sviluppo e rigenerazione urbana», spiega l’assessora alle Politiche sportive, Nicoletta Puggioni. «A Sassari la cultura sportiva ha una lunga tradizione, la nostra comunità ha sempre posto particolare attenzione sulla relazione tra la qualità della vita e la pratica sportiva», afferma il sindaco Giuseppe Mascia, rimarcando un concetto già fissato nel programma dell’amministrazione di cui è a capo. «Assieme alle associazioni sportive intendiamo promuovere la cultura dell’attività sportiva a ogni età», prosegue Mascia. «In questo modo il gioco, lo sport e l’attività motoria diventano occasione di socializzazione e di valorizzazione degli spazi pubblici – conclude – a iniziare da parchi e giardini dove si potrebbero attrezzare nuovi percorsi per correre e camminare».