“Agricoltura e pesca, sostegni per autonomia alimentare”

CAGLIARI – La crisi e la guerra in Ucraina stanno colpendo duramente l’economia Occidentale, Italia compresa con la Sardegna che subisce i danni maggiori, vista la sua precarietà in certi comparti. A partire dall’agricoltura e pesca che, visti gli effetti del conflitto in Est Europa, devono affrontare enormi difficoltà. Sul tema il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais avanza alcune proposte da attuare subito: “L’autonomia alimentare e energetica passa necessariamente dal sostegno convinto delle produzioni primarie, ritornando alla coltivazione dei terreni infrastrutturati, oggi in Sardegna utilizzati solo nel 30% – e ancora – gli interventi della Regione e Governo vanno in questa direzione: ri-coltiviamo le campagne”.