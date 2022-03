“Autorità Portuale a Olbia, grave errore e Campus assente”

SASSARI – Il coordinamento del partito Buona Destra , del triangolo Sassari – Porto Torres e Sorso , guidato in questa prima fase del movimento politico dal coordinatore regionale Tore Piana, si esprime in totale disappunto con la decisione del Presidente della Regione Solinas di chiedere l’Istituzione di una nuova Autorità Portuale a Olbia che rappresenti tutto il Nord Sardegna. Porto Torres e il suo porto, continua Piana a nome della Buona Destra, è e deve rappresentare il punto di riferimento principale per tutto il Nord Sardegna. E’ ora che il territorio Sassarese si faccia sentire con una politica Regionale quasi sempre Cagliari centrica, che pone la seconda città della Sardegna e il suo territorio, sempre in secondo piano. Da sempre abbiamo sostenuto, come forza politica, che Sassari debba esprimere un proprio rappresentante nella Giunta Regionale. Oggi proprio questa assenza, si fa sentire con queste penalizzanti decisioni . Come Partito, condividiamo totalmente con le proteste del Sindaco di Porto Torres e saremo vicini in questa giusta rivendicazione. Ci rammarichiamo che il Sindaco di Sassari, che rappresenterebbe tutto il territorio, sia totalmente assente, lasciando la città di Sassari totalmente allo sbando di leadership politica, conclude Tore Piana