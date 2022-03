“Piano Centro Storico in Consiglio, senza Commissioni”

ALGHERO – “Salta per l’ennesima volta la Commissione Urbanistica convocata con il Piano particolareggiato del centro storico e di Fertilia all’ordine del giorno. Continua la guerriglia in maggioranza a conferma che la scelta di convocare il consiglio in seconda convocazione era dettata da una paura molto concreta di non avere i numeri. Con lo strappo dell’Udc, i conociani superstiti proveranno, dunque, ad approvare il piano particolareggiato nel consiglio di lunedì a numeri ridotti (in seconda convocazione basteranno 9 consiglieri per garantire il numero legale…), dopo non essere riusciti mai a far riunire la commissione Urbanistica per discutere le osservazioni al Piano.

Piano che è bene ricordarlo giace in Comune da oramai più di tre anni (essendo stato adottato dalla giunta dì centrosinistra nel lontano dicembre 2018…), tant’è che si è riusciti a far scadere anche le norme dì salvaguardia in attesa che la destra sardo-leghista riesca a portarlo in aula per l’approvazione definitiva.”