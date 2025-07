Aggiornamento Piano Prevenzione Incendi

CAGLIARI – Approvato un importante aggiornamento del Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli Incendi Boschivi (PRAI) per la stagione 2025. La proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi è stata approvata nel corso dell’ultima Giunta. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento della strategia regionale contro gli incendi, rafforzando l’assetto organizzativo e operativo del sistema sardo. L’aggiornamento recepisce e integra i Piani Antincendio Boschivo dei Parchi Nazionali dell’Asinara (2022–2026) e dell’Arcipelago di La Maddalena (2024–2028) rafforzando il coordinamento tra le istituzioni coinvolte. Tra le principali novità tecniche, viene aggiornata la configurazione della flotta aerea regionale.

La nuova dislocazione rafforza la presenza nelle aree dell’isola storicamente più esposte agli incendi boschivi, sulla base dei dati raccolti nelle ultime stagioni. È una scelta mirata, frutto di un’analisi puntuale delle emergenze recenti, che punta a migliorare la rapidità degli interventi e l’efficacia della copertura nei territori a maggiore rischio.

“Ogni stagione Anti Incendio Boschivo (AIB) è una corsa contro il tempo e vincerla richiede mezzi adeguati, competenze solide e una rete internazionale sempre più integrata – ha detto l’assessora Laconi. Proprio per questo, rafforzare la cooperazione e confrontarsi con esperienze avanzate, come nel caso del modulo francese che opererà in Sardegna, non è solo un valore aggiunto, ma una leva strategica per far evolvere il nostro sistema, renderlo più efficiente e incisivo nella tutela delle persone e dell’ambiente”.

Un ulteriore elemento di rafforzamento è rappresentato dall’inserimento della Sardegna nel programma europeo “Prepositioned Ground Forest Firefighting Teams through UCPM”. La Regione ospiterà per la prima volta in Italia un modulo antincendio francese composto da personale specializzato e mezzi operativi, attivo nel periodo 26 luglio – 15 agosto, in sinergia con le squadre regionali. Questo passaggio rappresenta un riconoscimento della capacità organizzativa del sistema AIB sardo e un esempio concreto di cooperazione europea nella gestione dei disastri ambientali. L’aggiornamento si inserisce nel PRAI 2023–2025 approvato con Delibera G.R. 5/48 del 29 gennaio 2025 e recepisce puntualmente le più recenti richieste tecniche e istituzionali, consolidando la struttura di risposta regionale e rafforzando la capacità di tutela dei cittadini, del territorio e del patrimonio naturale della Sardegna.