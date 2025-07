“Gestione Cimitero di Alghero, troppe inadempienze”

ALGHERO – “Si è tenuta ieri, 24 luglio 2025, la riunione della Commissione Consiliare Cimiteriale del Comune di Alghero, convocata dal Presidente Christian Mulas. Presenti l’Assessore Francesco Marinaro, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Arch. Giuliano Cosseddu e i rappresentanti dell’Avvocatura comunale.

Nel corso della seduta, il Presidente Christian Mulas ha evidenziato le persistenti criticità nella gestione del Cimitero di Alghero, nonostante l’impegno dell’Amministrazione e dell’assessore Marinaro per migliorare la situazione. Il presidente della commissione Mulas e il dirigente hanno posto l’accento su un nodo centrale: la società affidataria del servizio, vincitrice del bando pubblico, non sta rispettando le migliorie promesse in fase di gara. Il contratto Rep. 231/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025 per una durata di due anni rinnovabile per altri due, prevede infatti una serie di interventi migliorativi a supporto della gestione dei servizi cimiteriali. Tra questi figurano: Sistema digitale per la prenotazione dei servizi funebri “Agenda Funerali”; Servizio di assistenza psicologica ai dolenti, a cura della dr.ssa Eloisa Cotza; Introduzione della figura del Cerimoniere per l’accoglienza e il supporto durante i riti funebri; Allestimento sicuro dei cantieri per esumazioni/estumulazioni con assistenza ai familiari; Nuovo carro funebre per trasporti interni; Attrezzature tecniche per inumazioni piastra vibrante, motocarriola; Sbarra elettrica per regolamentare gli accessi; Area di stoccaggio rifiuti su basamento con container; Migliorie strutturali: fontanine, scale a castello, impermeabilizzazione, segnaletica, manutenzioni; Servizi di mobilità e supporto navetta interna, carrozzina elettrica, segnalatore orario di chiusura; Iniziative per la commemorazione dei defunti apertura straordinaria, navetta esterna, piante, Santa Messa, omaggi natalizi per bambini defunti. Ad oggi, come riferito dal Dirigente Cosseddu, solo 5 delle 20 migliorie previste risultano effettivamente attuate. Restano inadempiuti, tra gli altri, i seguenti interventi: Attivazione dell’Agenda Funerali; Utilizzo di attrezzature tecniche (piastra vibrante, motocarriola); Installazione della sbarra elettrica semovente; Fornitura delle tre scale a castello; Servizio di trasporto con carrozzina elettrica; Segnalatore acustico per l’orario di chiusura.

L’Amministrazione ha già inviato più richiami formali alla società, sollecitando l’attuazione puntuale degli impegni contrattuali. Il Presidente Mulas ha chiesto al Dirigente di intensificare i controlli e intraprendere ulteriori azioni affinché l’azienda onori quanto stabilito nel contratto.

La Commissione sarà riconvocata a settembre 2025 per verificare lo stato di attuazione delle migliorie e valutare eventuali ulteriori misure”.

Christian Mulas

Presidente della Commissione Consiliare Cimiteriale