Addio a Giulio Spanu, il ricordo del sindaco Cacciotto

ALGHERO – “Giulio Spanu era una di quelle figure con la quale è sempre stato un piacere confrontarmi. Conoscevo bene lui e la sua famiglia.

Avvocato, sportivo, politico della Democrazia Cristiana, nelle cui fila ha svolto il ruolo di Consigliere comunale dal 1983 al 1993, e di Assessore ai lavori Pubblici 1989 al 1993. Nel 2002 è stato anche candidato a Sindaco con il Partito Sardo d’Azione, in una competizione elettorale con ben nove candidati.

È stato anche uno sportivo con un curriculum importante di livello regionale e nazionale: nel ‘64 a Catania diventa campione Italiano universitario dei 400 piani e veste la maglia della nazionale.

Di Giulio Spanu ricordo la sua rettitudine, il profondo rispetto delle Istituzioni e la sua tenacia nel sostenere impegni e iniziative politiche, anche assumendo atteggiamenti di critica e autocritica della classe politica. A testa alta, come era suo costume.

Un marito e un padre esemplare dedito alla sua famiglia e ai suoi nipoti. A tutti loro vanno le più sentite condoglianze e un affettuoso abbraccio”.

Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero