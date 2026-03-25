“Nuovi immobili, attuare un percorso trasparente: no a sprechi e scelte già scritte”

ALGHERO – “La pubblicazione dell’indagine esplorativa per l’acquisizione di un immobile da destinare a funzioni istituzionali rappresenta un passaggio importante per il Comune di Alghero. È condivisibile l’esigenza di superare le criticità dell’attuale sede di Porta Terra. A maggior ragione, proprio per la rilevanza della scelta, riteniamo necessario che il percorso sia trasparente.

I requisiti indicati nell’avviso pubblico – in particolare la richiesta di un immobile di almeno 600 mq nel centro storico o nelle immediate adiacenze – sollevano più di una perplessità. Si tratta di caratteristiche estremamente specifiche che, di fatto, restringono notevolmente il campo delle possibili soluzioni presenti sul mercato. Il rischio concreto è che l’avviso pubblico finisca per apparire come la formalizzazione di una scelta già orientata, più che come una reale e aperta manifestazione di interesse.

Per questo riteniamo indispensabile che, prima di procedere all’acquisizione di nuovi immobili, con enorme esborso di risorse dei contribuenti, venga effettuata una ricognizione puntuale e trasparente dell’enorme patrimonio comunale esistente. Serve verificare l’eventuale presenza di spazi sottoutilizzati o inutilizzati che possano essere rifunzionalizzati a costi inferiori.

Proposte come quella relativa all’utilizzo di altri immobili pubblici devono essere valutate con serietà. Lo scorso dicembre una forza di maggioranza ha avanzato la proposta di acquisizione dei locali del Banco di Sardegna tra Largo San Francesco e via Simon. Una soluzione che merita di essere discussa apertamente, evitando percorsi opachi o meramente formali.

Il tema non è solo individuare nuovi spazi per gli uffici, ma costruire una visione organica dei servizi nel centro città, che siano raggiungibili per i cittadini. Fratelli d’Italia Alghero continuerà a vigilare affinché le scelte che riguardano il futuro della città siano assunte alla luce del sole, nell’interesse esclusivo della comunità e nel rispetto dei principi di buona amministrazione”.

Fratelli d’Italia Alghero