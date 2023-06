4 Corsie, vertice in Prefettura: pratica sbloccata

SASSARI – Si è riunito, nella sede della Prefettura di Sassari, il tavolo operativo sulla “4 corsie Sassari-Alghero”. Alla riunione, coordinata dal Prefetto Paola Dessì e presieduta dal presidente della Commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera dei Deputati, Mauro Rotelli, hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, l’Assessore regionale Pierluigi Saiu, delegato del Presidente Solinas, i Sindaci di Sassari e Alghero Gian Vittorio Campus e Mario Conoci, il Commissario provinciale Pietrino Fois, e i parlamentari Antonella Zedda, Barbara Polo e Gianni Lampis. Per l’Anas era presente il Responsabile Area Gestione Rete Nord Sardegna, Ing. Salvatore Campione.

“ll progetto esecutivo è pronto, validato e approvato. La copertura finanziaria di 232 milioni di euro c’è. Ora bisogna velocizzare al massimo le procedure per la gara, unendo i due lotti in un unico appalto”. – Così il presidente Pais al termine dell’incontro in Piazza d’Italia.

“L’Anas ha assicurato massima speditezza nelle procedure, entro luglio verrà adeguato il bando al nuovo codice degli appalti e contestualmente verrà bandita una procedura aperta di respiro internazionale, ed entro sei mesi dalla pubblicazione del bando si potrà addivenire ad aggiudicazione efficace, cioè tutti i requisiti dovranno essere verificati e i lavori dovranno partire”. – continua Michele Pais.

“La storia della strada statale 291, Sassari-Alghero, è lunga più di 30 anni. Cominciata alla fine degli anni ’80 ha attraversato governi regionali di tutte le parti politiche, della Prima e della Seconda Repubblica. Ora, grazie alla Giunta Solinas, a questa maggioranza, e al Ministro delle infrastrutture Salvini vedrà finalmente la luce”. – conclude Pais.