4 Corsie: “niente di nuovo, solo chiacchiere, fare subito l’appalto”

ALGHERO – “Un atto dovuto e una nuova promessa. Niente di nuovo. Gli annunci del Presidente Solinas e dell’algherese Pais, in merito all’accordo della Regione con Anas sulla Sassari Alghero, non nascondono il fallimento di due anni da commissario per le opere strategiche sarde. L’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali quasi un anno fa aveva informato il governatore Solinas, in qualità di Commissario Straordinario per la viabilità in Sardegna, di aver concluso l’attività di aggiornamento della parte economica del Progetto Esecutivo, già approvato da tempo. Ma niente, neanche nell’ultimo anno si è mosso qualcosa. I tempi per lo sblocco dei lavori del Lotto 1 da Alghero ad Olmedo, dalla cantoniera di Rudas a completamento del collegamento della Alghero-Sassari, con la circonvallazione urbana e il Lotto 4 tra bivio Olmedo e l’aeroporto di Alghero, restano alla memoria come prassi e tempi intollerabili, alla faccia della specialità dell’isola. E la mossa di ieri, restituisce molto probabilmente solo la palla ad Anas, che comunque era ed è soggetto attuatore dell’Opera, a prescindere dalla convenzione rinnovata, che, immaginiamo, alla pari di quelle del 2006 e del 2014, definiscano, finalmente, risorse e tempistiche. Ce lo auguriamo davvero. Anche perché se non si va in appalto, nel dicembre prossimo perdiamo la copertura data dallo “sblocca Italia” con risorse messe a disposizione dal Governo Renzi nel 2014. Un’opera davvero strategica, approvata eccezionalmente dal Consiglio dei Ministri nel 2020, su proposta della Ministra delle Infrastrutture De Michelis, ribaltando il parere tecnico di alcuni ministeri. Un iter che abbiamo seguito passo passo, lottando per ogni conquista, trovando e mantenendo le risorse, cercando di essere sempre sul pezzo. Ora, non si faccia come per l’annuncio natalizio di Salvini o come quello elettorale (in vista delle politiche) del Presidente Solinas. La Sassari-Alghero vada davvero in appalto, subito. Non c’è più tempo per le chiacchiere”

Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in comune e PD