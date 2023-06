4 Corsie, fine odissea: Fdi soddisfatta, ringrazia l’onorevole Rotelli

ALGHERO – Fratelli d’Italia Alghero esprime la propria grande soddisfazione per la ripresa dell’iter per il completamento della Sassari Alghero e la definizione di una tempistica chiara per la Sassari Olbia . “Grazie all’iniziativa dell’onorevole Mauro Rotelli, presidente della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, degli onorevoli Gianni Lampis, Barbara Polo e Antonella Zedda tutti di Fratelli d’Italia e del Prefetto di Sassari Paola Dessì e alla firma del presidente Solinas della convenzione con l’Anas , si sblocca, finalmente, dopo 18 mesi di inerzia l’iter per il completamento della strada a quattro corsie Sassari Alghero.” Dichiara Marco Di Gangi, coordinatore algherese di Fratelli d’Italia.

“L’incontro voluto dai nostri parlamentari è stato determinante per sbloccare una situazione che era in stallo dal dicembre 2021, quando era stato attribuito l’incarico di Commissario al presidente della Giunta Regionale.” Evidenzia Monica Pulina, capogruppo consiliare di FDI, anche nella sua veste di presidente della Commissione Lavori Pubblici. “Finalmente si è messo in moto il meccanismo che dovrebbe portare ad avviare e concludere in tempi certi i lavori per il completamento della Sassari Alghero e della Sassari Olbia” aggiunge Monica Pulina. “ Grazie ad un serrato lavoro di squadra due opere strategiche per Alghero e per tutto il nord Sardegna sembra possano finalmente essere portate a compimento in tempi certi. Confidiamo, inoltre, che l’Anas, che ha potenziato in maniera rilevante la propria struttura regionale proceda speditamente, per quanto di sua competenza, a far rispettare i tempi previsti e dotare la Sardegna di due infrastrutture stradali indispensabili per l’economia regionale e per far fronte alle crescenti esigenze di mobilità interna ”conclude Marco Di Gangi