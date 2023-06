Il Centro di Ipertensione: le novità sul territorio

SASSARI – Nell’ottica di una corretta riallocazione dei

servizi territoriali, l’ambulatorio di Ipertensione della clinica medica

dell’Aou di Sassari passa all’Asl di Sassari. Dal 5 giugno 2023,

infatti, nel servizio in capo al Distretto di Sassari ha preso servizio

il dottor Giuseppe Argiolas, proveniente dall’ambulatorio di

Ipertensione dell’Aou. In questo modo il servizio viene interamente

riallocato sul territorio e il Centro Ipertensione della struttura di

San Camillo si potenzia e, una volta a regime, sarà in grado di

raddoppiare le prestazioni erogate alla popolazione.

La Asl di Sassari, di concerto con la Aou, in questi giorni sta

riorganizzando le agende dei professionisti in servizio e a breve i

pazienti prima in carico in Aou, verranno riprogrammati nelle agende

della Asl n. 1.

Con questo passaggio i pazienti cronici troveranno sul territorio la

stessa struttura e lo stesso personale da cui sono stati seguiti sino ad

ora nelle strutture ospedaliere.

La Asl di Sassari informa la popolazione che al momento ha avviato le

procedure per l’informatizzazione (accettazione e Cartella Clinica) del

Centro Ipertensione San Camillo: questo può comportare il sovraccarico

della linea telefonica (lo 079/2062370) con qualche disagio per gli

utenti che potrebbero incontrare difficoltà nel mettersi in contatto con

gli specialisti. La Asl si scusa per il disservizio ma assicura che

l’intervento in corso, una volta a regime, consentirà di migliorare il

servizio offerto.

Si ricorda però che le prime visite devono essere prenotate attraverso

il Centro Unico di prenotazione, mentre le successive, per i controlli

periodici, verranno programmate direttamente dal Centro di ipertensione.