Firma Secal, Fi e Udc: “raggiunto obiettivo di legislatura, ora il rilancio”

ALGHERO – Il gruppo consiliare e il direttivo cittadino di Forza Italia esprimono soddisfazione per la firma del nuovo contratto della Secal nel solco del rilancio della società In House, uno degli obiettivi di mandato di questa amministrazione comunale. Un obiettivo che ha richiesto un notevole impegno, in quanto si partiva da una situazione diametralmente opposta, voluta dalla precedente amministrazione che con diversi atti aveva aperto la strada all’esternalizzazione dell’attività di riscossione e alla messa in liquidazione della Società in house.

Il contratto ha come oggetto la reinternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione, con l’obiettivo di “umanizzare” la gestione delle entrate tributarie, che era peraltro alla base della costituzione della Secal, voluta dall’amministrazione Tedde nel 2007. Inoltre, il nuovo contratto consentirà di orientare in misura maggiore le varie dinamiche, a differenza di quanto avveniva nel recente passato con una società esterna e un contratto piuttosto vincolante che lasciava pochi margini di manovra.

L’obiettivo è stato raggiunto a chiusura di un percorso piuttosto complicato, che ha visto impegnata da subito con grande serietà e determinazione la nostra Assessora Giovanna Caria e gli uffici comunali. Il processo si completerà con la trasformazione della società da SpA a Srl, così come deliberato dal Consiglio comunale, e con una progressiva riorganizzazione degli uffici e delle risorse. Ribadiamo la nostra soddisfazione per aver dato seguito a uno degli obiettivi più importanti di questa maggioranza: rilanciare la Secal, società che con le azioni messe in campo dalla precedente amministrazione era destinata alla liquidazione.

********

