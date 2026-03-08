1milione per il Cimitero, sovralluogo di Cacciotto e Marinaro

ALGHERO – Intervento di ampliamento, miglioramento del decoro e messa in sicurezza del cimitero con manutenzioni straordinarie, grazie a un investimento di risorse pari a 1.090.000 euro. Ieri mattina il sopralluogo del Sindaco Raimondo Cacciotto e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Marinaro con l’impresa aggiudicataria delle opere previste e programmate dall’Amministrazione per restituire piena funzionalità e accessibilità al camposanto. Il completo restyling, da mettere in atto grazie a fondi di bilancio e a un progetto che prevede nuovi spazi, decoro e fruibilità, conta sulla costruzione di 264 nuovi loculi, circa 400 nuove celle per ossari, la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dell’esistente. Nello specifico, verrà eseguita la costruzione di tre nuovi blocchi loculi, nella porzione est del camposanto, in continuità con gli assi esistenti, la realizzazione della viabilità interna, con pavimentazione e opere di regimazione idraulica, il rifacimento delle opere di finitura e decoro secondo criteri coerenti con i blocchi esistenti. Verrà fatta inoltre la manutenzione di alcuni blocchi di loculi, con interventi sulle coperture, sugli intonaci, sugli impianti di smaltimento acque e sugli infissi. Prevista anche l’installazione di sistemi di sicurezza e la costruzione di un nuovo blocco ossari adiacente al blocco W esistente.

“L’obiettivo – ha detto oggi il Sindaco Raimondo Cacciotto nell’incontro con i tecnici del Comune e l’impresa appaltatrice – è quello di aumentare la disponibilità di posti e nel contempo intervenire con manutenzioni e interventi molto attesi dai cittadini per migliorare la fruizione del cimitero”. A breve l’apertura del cantiere con le caratteristiche dell’esecuzione anticipata del contratto. L’obiettivo è comunque la messa a disposizione di un congruo numero di posti di tumulazione per almeno uno – due anni. Nelle previsioni c’è anche l’ipotizzata disponibilità di risorse della regione per 400 mila euro, frutto della partecipazione del Comune di Alghero all’avviso pubblico della Regione per le opportunità offerte dalla Legge di stabilità n. 30/49 del 05.06.2025. “Un impegno che stiamo mantenendo per riqualificare e rendere più curato e sicuro il cimitero. Con questo appalto diamo un consistente segnale di miglioramento”, spiega l’Assessore Francesco Marinaro. “Nel contempo lavoriamo quotidianamente per intervenire anche su interventi manutentivi ordinari e per mettere a disposizione dei cittadini tutte le migliori condizioni di frequentazione”.